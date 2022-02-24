Обстріли військових частин в Броварах: загинуло 7 осіб. Вводиться комендантська година
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Через обстріли військових частин на території Броварської МТГ загинуло 7 осіб, поранено 17. Готується розпорядження щодо запровадження комендантської години. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко, передає УНН.
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"Станом на 14:30 маємо трагічні наслідки обстрілів військових частин на території Броварської МТГ. До Броварської лікарні доставлено 17 поранених, 7 осіб загинуло...", - написав Сапожко.
Деталі
Він повідомив, що готується розпорядження щодо запровадження комендантської години на території громади.
"З 17:00 до 7:00 ранку заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях без особливого дозволу. Сьогодні міський транспорт курсуватиме до 18:00, відзавтра - до 17:00", - зазначив Сапожко.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у військовому містечку №161 в Броварах на Київщині під час авіаудару згоріла будівля та чотириповерховий будинок. Одна людина загинула, ще одна поранена, є ще п'ять потерпілих.