У Броварах під час ворожого авіаудару загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У військовому містечку №161 в Броварах на Київщині під час авіаудару згоріла будівля та чотириповерховий будинок. Одна людина загинула, ще одна поранена, є ще п'ять потерпілих. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Броварський, військове містечко №161, під час авіаудару згоріла будівля та чотириповерховий будинок, частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих",- написав Геращенко.
Деталі
За його словами, в Донецькій області у Маріуполі отримала поранення дитина та троє цивільних.
Окрім того, Геращенко надав інформацію, що надходить з ГУНП:
• Одеса - біля аеропорту вибух локатора
• Запоріжжя - біля аеропорту вибух
• Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району - люди бачать, що з боку РФ їде техніка
• Львівська область село Батятичі - чутно вибухи
• Полтавська область місто Миргород - вибух двох ракет
• Херсонська область (Каланчак) - обстріл прикордонників
• Кіровоградська область місто Знам’янка - обстріл в/ч
• Львівська область місто Броди - три вибухи на двох в/ч
• Чернігівська область аеропорт УДСНС - влучення в локатор (є потерпілі)
• Херсонська область пост Азов Генічеська - їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя.
• Вінницька область н.п Бохоники - обстріл в/ч
• Хмельницька Старокостянтинів - обстріл військового аеропорту
• Одеська область місто Подільськ - залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч
• Житомирська область с.м.т. Озерне - обстріл ракетами, знищено один літак
• Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик - в/ч вибухи
• І-Франківська область - обстріл в/ч
• Харків обстріл - в/ч (зенітна частина)
• Запоріжжя на околиці - обстріл в/ч
• Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) - інформація про вибухи
• Львівська область село Новий Калинів - обстріл бази паливно-мастильних матеріалів
• Київська область село Ревне - обстріл в/ч
• Херсонська область міста Чонгар та Каланчак - обстріли в/ч
Доповнення
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