У Броварах під час ворожого авіаудару загинула людина

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У військовому містечку №161 в Броварах на Київщині під час авіаудару згоріла будівля та чотириповерховий будинок. Одна людина загинула, ще одна поранена, є ще п'ять потерпілих. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.