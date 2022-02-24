В Броварах во время вражеского авиаудара погиб человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В военном городке №161 в Броварах в Киевской области во время авиаудара сгорело здание и четырехэтажный дом. Один человек погиб, еще один ранен, есть еще пять пострадавших. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.