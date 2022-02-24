В Броварах во время вражеского авиаудара погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В военном городке №161 в Броварах в Киевской области во время авиаудара сгорело здание и четырехэтажный дом. Один человек погиб, еще один ранен, есть еще пять пострадавших. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Броварской, военный городок №161, во время авиаудара сгорело здание и четырехэтажный дом, частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая, по предварительной информации, есть один погибший, один раненый и еще 5 потерпевших", - написал Геращенко.
Детали
По его словам, в Донецкой области в Мариуполе получил ранения ребенок и трое гражданских.
Кроме того, Геращенко предоставил информацию, поступающую из ГУНП:
• Одесса - возле аэропорта взрыв локатора
• Запорожье - возле аэропорта взрыв
• Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района - люди видят, что со стороны РФ едет техника
• Львовская область село Батятичи - слышны взрывы
• Полтавская область город Миргород - взрыв двух ракет
• Херсонская область (Каланчак) - обстрел пограничников
• Кировоградская область город Знаменка - обстрел в/ч
• Львовская область город Броды - три взрыва на двоих в/ч
• Черниговская область аэропорт УДСНС - попадание в локатор (есть пострадавшие)
• Херсонская область пост Азов Геническа - едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.
• Винницкая область н.п Бохоники - обстрел в/ч
• Хмельницкая Староконстантинов - обстрел военного аэропорта
• Одесская область город Подольск - залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч
• Житомирская область СМТ Озерное - обстрел ракетами, уничтожен один самолет.
• Винницкая область город Тульчин и город Теплик - в/ч взрывы
• Ивано-Франковская область - обстрел в/ч
• Харьков - обстрел в/ч (зенитная часть)
• Запорожье на окраине - обстрел в/ч
• Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) - информация о взрывах
• Львовская область село Новый Калинов - обстрел базы горюче-смазочных материалов
• Киевская область село Ревное - обстрел в/ч
• Херсонская область города Чонгар и Каланчак - обстрелы в/ч
Дополнение
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