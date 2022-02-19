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15 марта, 19:03 • 89370 просмотра

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Обстрелы на Донбассе: пострадали два сотрудника ГСЧС

Обстрелы на Донбассе: пострадали два сотрудника ГСЧС

Киев • УНН

 • 15429 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. На Добасе в результате обстрелов пострадали два сотрудника ГСЧС. В результате обстрелов населенных пунктов повреждены 11 жилых домов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В течение прошлых суток в районе проведения операции Объединенных сил подразделениями ГСЧС для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и ликвидации других опасных событий осуществлено 17 выездов, в ходе которых:

обеспечено оперативное реагирование на 16 опасных событий;

ликвидировано 6 пожаров, из них в Донецкой области — 5 пожаров, в Луганской области — 1 пожар. При этом не допущено уничтожение огнем одного здания, обследовано 6,6 га территории и обезврежено 1593 взрывоопасных предметов;

Обеспечена работа семи пунктов оказания помощи населению, размещенных в пределах контрольных пунктов въезда/выезда вдоль линии соприкосновения на территории Донецкой (“Майорское”, “Марьинка”, “Новотроицкое”, “Гнутово”) и Луганской (“Золотое”, “Станица Луганская”, “Счастье”) областей, в которых оказана помощь 8 лицам.

Добавим

В результате обстрела пострадали два сотрудника ГСЧС.

В результате обстрелов населенных пунктов повреждено:

Донецкая область — 9 жилых домов. Луганская область — 2 частных жилых дома и 1 админздание ГПСЧ-32.

Напомним

За минувшие сутки, 18 февраля, боевики 66 раз открывали огонь.

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