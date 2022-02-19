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Обстріли на Донбасі: постраждало два співробітника ДСНС

Обстріли на Донбасі: постраждало два співробітника ДСНС

Київ • УНН

 • 15432 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. На Добасі у результаті обстрілів постраждали 2 співробітника ДСНС. У результаті обстрілів населених пунктів пошкоджено 11 житлових будинків, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил підрозділами ДСНС для попередження виникнення надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та ліквідації інших небезпечних подій здійснено 17 виїздів, у ході яких:

забезпечено оперативне реагування на 16 небезпечних подій;

ліквідовано 6 пожеж, з них у Донецькій області — 5 пожеж, у Луганській області — 1 пожежу. При цьому не допущено знищення вогнем однієї будівлі, обстежено 6,6 га території та знешкоджено 1593 вибухонебезпечних предметів;

забезпечено роботу семи пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду/виїзду уздовж лінії зіткнення на території Донецької (“Майорське”, “Мар’їнка”, “Новотроїцьке”, “Гнутове”) та Луганської (“Золоте”, “Станиця Луганська”, “Щастя”) областей, у яких надано допомогу 8 особам.

Додамо

У результаті обстрілу постраждали 2 співробітника ДСНС.

У результаті обстрілів населених пунктів пошкоджено:

Донецька область — 9 житлових будинків. Луганська область — 2 приватних житлових будинки та 1 адмінбудівля ДПРЧ-32.

Нагадаємо

За минулу добу, 18 лютого, бойовики відкривали вогонь 66 разів.

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