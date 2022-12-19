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Обстрелы Киева: предварительно без пострадавших

Обстрелы Киева: предварительно без пострадавших

Киев • УНН

 • 813279 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В ночь на 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Глава города Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что в результате обстрелов, предварительно, никто не пострадал, передает УНН.

Цитата

“Предварительно, в Киеве без пострадавших. Медики и спасатели еще работают на местах”, — говорится в сообщении.

Ночной обстрел Киева

В ночь против 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киевскую область. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Солом’янском и Шевченковском районах города.

В КМВА проинформировали, что оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры.

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