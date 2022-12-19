Обстріли Києва: попередньо без постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Очільник міста Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що внаслідок обстрілів, попередньо, ніхто не постраждав, передає УНН.
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“Попередньо, в Києві без постраждалих. Медики та рятувальники ще працюють на місцях”, — йдеться у повідомленні.
Нічний обстріл Києва
У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київську область. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах міста.
У КМВА поінформували, що окупанти запустили понад 20 дронів “Shahed” в сторону Києва. Сили ППО знищили біля 15. Росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури.