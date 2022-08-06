Обстрелы Черниговской и Сумской областей из рф не прекращаются: укрываясь, местный умер от сердечного приступа.

Цитата

«Враг продолжает обстрелы пограничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались 2 громады Сумской области и 1 громада Черниговской области. Враг наносил огненное поражение с применением САУ и минометов», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что зафиксировано:



более 110 взрывов из ствольной артиллерии;



выпущено более 50 мин из 120-мм минометов.



«Огонь враг открывал в направлении Украины из российских населенных пунктов ломаковка, курковичи, волфино. В результате обстрела получил ранения местный житель, также повреждена гражданская инфраструктура. Еще один житель, укрываясь от обстрелов, скончался от сердечного приступа», - говорится в сообщении.

Дополнение

Сумскую область утром обстреляли, зафиксировано около 40 прилетов.