Обстрелы Черниговской и Сумской областей из рф не прекращаются: укрываясь, местный умер от сердечного приступа.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Российские захватчики снова обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей. Рашисты открывали огонь из минометов и артиллерии. Один местный житель получил ранение, еще один скончался от сердечного приступа, укрываясь от обстрелов. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
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«Враг продолжает обстрелы пограничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались 2 громады Сумской области и 1 громада Черниговской области. Враг наносил огненное поражение с применением САУ и минометов», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что зафиксировано:
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- более 110 взрывов из ствольной артиллерии;
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- выпущено более 50 мин из 120-мм минометов.
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«Огонь враг открывал в направлении Украины из российских населенных пунктов ломаковка, курковичи, волфино. В результате обстрела получил ранения местный житель, также повреждена гражданская инфраструктура. Еще один житель, укрываясь от обстрелов, скончался от сердечного приступа», - говорится в сообщении.
Дополнение
Сумскую область утром обстреляли, зафиксировано около 40 прилетов.