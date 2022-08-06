Сумщину зранку обстріляли - близько 40 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські окупанти у суботу вранці обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, були обстріли і вночі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.
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"Ранок почався з обстрілів у Білопільській громаді. Чотири рази, з пів на шостої ранку, ворог відкривав вогонь по різним територіям громади. Загалом - близько 40 прильотів з мінометів та артилерії", - повідомив Живицький у Telegram.
Деталі
За попередніми даними, є руйнування домогосподарств у цивільних людей.
Також учора близько 10-ї вечора, зі слів Живицького, росіяни вели мінометний вогонь по Середино-Будській громаді, 11 прильотів.
Доповнення
росія не припиняє обстрілів територій Чернігівської та Сумської областей.