Сумскую область утром обстреляли - около 40 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Российские оккупанты в субботу утром обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии, были обстрелы и ночью. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"Утро началось с обстрелов в Белопольской громаде. Четыре раза, с половины шестого утра, враг открывал огонь по разным территориям громады. Всего - около 40 прилетов из минометов и артиллерии", - сообщил Живицкий в Telegram.
Детали
По предварительным данным, есть разрушения домохозяйств у гражданских людей.
Также вчера около 10 вечера, по словам Живицкого, россияне вели минометный огонь по Середино-Будской громаде, 11 прилетов.
Дополнение
россия не прекращает обстрелов территорий Черниговской и Сумской областей.