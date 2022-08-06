Сумскую область утром обстреляли - около 40 прилетов

Цитата

"Утро началось с обстрелов в Белопольской громаде. Четыре раза, с половины шестого утра, враг открывал огонь по разным территориям громады. Всего - около 40 прилетов из минометов и артиллерии", - сообщил Живицкий в Telegram.

Детали

По предварительным данным, есть разрушения домохозяйств у гражданских людей.

Также вчера около 10 вечера, по словам Живицкого, россияне вели минометный огонь по Середино-Будской громаде, 11 прилетов.

Дополнение

россия не прекращает обстрелов территорий Черниговской и Сумской областей.