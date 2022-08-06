Обстріли Чернігівщини і Сумщини з рф не припиняються: ховаючись, місцевий помер від серцевого нападу

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 2019 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 65950 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 123579 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 124734 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 134237 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 127431 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 103708 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 103585 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 268899 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152825 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 147761 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 57164 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 117109 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 71605 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 102606 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 102606 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 268912 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 536162 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 482784 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 685871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 4533 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 40497 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 71605 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 117109 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 147149 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Обстріли Чернігівщини і Сумщини з рф не припиняються: ховаючись, місцевий помер від серцевого нападу

Обстріли Чернігівщини і Сумщини з рф не припиняються: ховаючись, місцевий помер від серцевого нападу

Київ • УНН

 • 237129 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські загарбники знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Рашисти відкривали вогонь з мінометів та артилерії. Один місцевий житель отримав поранення, ще один помер від серцевого нападу, ховаючись від обстрілів. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Цитата

«Ворог продовжує обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини та 1 громада на Чернігівщини. Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням САУ та мінометів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зафіксовано:

  • понад 110 вибухів зі ствольної артилерії;
  • випущено понад 50 мін зі 120-мм мінометів.

«Вогонь ворог відкривав у напрямку України із російських населених пунктів ломаківка, курковичі, волфіно. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ще один мешканець, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Сумщину зранку обстріляли, зафіксовано близько 40 прильотів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61