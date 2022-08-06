Обстріли Чернігівщини і Сумщини з рф не припиняються: ховаючись, місцевий помер від серцевого нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські загарбники знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Рашисти відкривали вогонь з мінометів та артилерії. Один місцевий житель отримав поранення, ще один помер від серцевого нападу, ховаючись від обстрілів. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
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«Ворог продовжує обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини та 1 громада на Чернігівщини. Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням САУ та мінометів», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зафіксовано:
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- понад 110 вибухів зі ствольної артилерії;
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- випущено понад 50 мін зі 120-мм мінометів.
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«Вогонь ворог відкривав у напрямку України із російських населених пунктів ломаківка, курковичі, волфіно. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ще один мешканець, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Сумщину зранку обстріляли, зафіксовано близько 40 прильотів.