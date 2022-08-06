Обстріли Чернігівщини і Сумщини з рф не припиняються: ховаючись, місцевий помер від серцевого нападу

Цитата

«Ворог продовжує обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини та 1 громада на Чернігівщини. Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням САУ та мінометів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зафіксовано:



понад 110 вибухів зі ствольної артилерії;



випущено понад 50 мін зі 120-мм мінометів.



«Вогонь ворог відкривав у напрямку України із російських населених пунктів ломаківка, курковичі, волфіно. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ще один мешканець, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Сумщину зранку обстріляли, зафіксовано близько 40 прильотів.