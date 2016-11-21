Обстрелы боевиков на донецком направлении продолжались до полутора часов - А.Лысенко

"Обстрелы со стороны оккупантов были достаточно длительными - от 30 минут до полутора часов. Один раз противник применил минометы. Украинские войска ведут активный огонь", - отметил А.Лысенко.

Он отметил, что на донецком направлении боевые действия вчера велись в Луганском, Зайцево и Авдеевке.

"Всего за прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировали пять вражеских обстрелов, один из них из тяжелого вооружения", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 20 на 21 ноября, двоих украинских военных ранили в зоне АТО.