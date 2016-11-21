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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Обстрелы боевиков на донецком направлении продолжались до полутора часов - А.Лысенко

Киев • УНН

 • 6572 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении обстрелы оккупантов продолжались до полутора часов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Обстрелы боевиков на донецком направлении продолжались до полутора часов - А.Лысенко

"Обстрелы со стороны оккупантов были достаточно длительными - от 30 минут до полутора часов. Один раз противник применил минометы. Украинские войска ведут активный огонь", - отметил А.Лысенко.

Он отметил, что на донецком направлении боевые действия вчера велись в Луганском, Зайцево и Авдеевке.

"Всего за прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировали пять вражеских обстрелов, один из них из тяжелого вооружения", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 20 на 21 ноября, двоих украинских военных ранили в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

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