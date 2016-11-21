Обстріли бойовиків на донецькому напрямку тривали до півтори години - А.Лисенко

"Обстріли з боку окупантів були достатньо тривалими – від 30 хвилин до півтори години. Один раз противник застосував міномети. Українські війська ведуть активний вогонь у відповідь", - зазначив А.Лисенко.

Він наголосив, що на Донецькому напрямку бойові дії вчора велися в Луганському, Зайцевому та Авдіївці.

"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано п’ять ворожих обстрілів , один з них із важкого озброєння", - додав речник.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 20 на 21 листопада, двоє українських військових поранено за добу в зоні АТО.