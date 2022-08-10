Обстрел остановки в Николаеве: количество жертв возросло до восьми человек

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«К сожалению, увеличилось количество жертв обстрела остановки общественного транспорта в Корабельном районе Николаева. В понедельник в больнице скончался мужчина 1964 г.р. Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью. Таким образом, в результате обстрела 29 июля в Николаеве погибли восемь человек», - написал Сенкевич.

Дополнение

29 июля утром русские оккупанты обстреляли один из районов Николаева – попали рядом с остановкой общественного транспорта.