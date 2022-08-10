Обстріл зупинки у Миколаєві: кількість жертв зросла до восьми осіб

Цитата

«На жаль, збільшилась кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва. У понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н. Йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям. Таким чином, внаслідок обстрілу 29 липня у Миколаєві загинуло восьмеро осіб», - написав Сєнкевич.

Доповнення

29 липня вранці російські окупанти обстріляли один із районів Миколаєва – влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.