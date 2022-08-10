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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Обстріл зупинки у Миколаєві: кількість жертв зросла до восьми осіб

Обстріл зупинки у Миколаєві: кількість жертв зросла до восьми осіб

Київ • УНН

 • 168932 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Через ворожий обстрілу зупинки громадського транспорту у Миколаєві загинуло восьмеро осіб. У понеділок в лікарні помер чоловік. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, передає УНН.

Цитата

«На жаль, збільшилась кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва. У понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н. Йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям. Таким чином, внаслідок обстрілу 29 липня у Миколаєві загинуло восьмеро осіб», - написав Сєнкевич.

Доповнення

29 липня вранці російські окупанти обстріляли один із районів Миколаєва – влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.

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