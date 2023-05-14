Обстрел Запорожской области: в больнице скончался 24-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. 24-летний парень умер в больнице после сегодняшнего обстрела Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
"Трагический день дня Приморского и всей Запорожской области.
В результате вражеских обстрелов пострадало 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок. 24-летний парень в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.
30-летний мужчина до сих пор в тяжелом состоянии. Трое, в том числе ребенок - средней тяжести. Одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечалось, что днем оккупанты обстреляли Запорожскую область. В Гуляйполе удар пришелся рядом с медицинским учреждением. Есть разрушения.
В результате атаки по Приморскому есть пострадавшие. Во время прямого попадания в дом 30-летний мужчина получил минно-взрывные травмы. Еще трое получили ранения, среди них 7-летняя девочка. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения областного центра.
Напомним
Юрий Малашко сообщал, что с утра вражеская артиллерия атаковала село Новояковлевка Запорожского района.