Ворог завдає удари по селу неподалік Запоріжжя: є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. З ранку ворожа артилерія атакує село Новояковлевка Запорізького району. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«У Новояковлівці ударом вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка. Її вже доправлено в медичний заклад. Крім того, зайнявся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки», - повідомив Малашко.
Він додав, що обстріл й досі триває. Інформація про наслідки уточнюється.
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