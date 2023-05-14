На Херсонщині вибухнув нездетонований російський снаряд: загинуло 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Херсонській області розірвався нездетонований російський снаряд. Вибух забрав життя п’ятьох людей. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.
Цитата
«На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів», - повідомив Єрмак.
Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд.
«Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68», - додав керівник ОП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рятувальники показали наслідки ракетних ударів рф по Тернополю