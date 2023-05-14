На Херсонщине взорвался недетонированный российский снаряд: погибли 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Херсонской области разорвался недетонированный российский снаряд. Взрыв унес жизни пяти человек. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале, передает УНН.
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«На Херсонщине взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизни пяти мирных жителей», - сообщил Ермак.
Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. Взорвался неразорвавшийся снаряд.
«Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68», - добавил руководитель ОП.
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