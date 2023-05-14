На Херсонщине взорвался недетонированный российский снаряд: погибли 5 человек

Цитата

«На Херсонщине взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизни пяти мирных жителей», - сообщил Ермак.

Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. Взорвался неразорвавшийся снаряд.

«Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68», - добавил руководитель ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели показали последствия ракетных ударов рф по Тернополю