Рятувальники показали наслідки ракетних ударів рф по Тернополю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. 13 травня ввечері російські терористи завдали ракетного удару по місту Тернопіль. Попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, що призвело до пожежі, повідомляє пресслужба ДСНС Тернопільської області, пише УНН.
У місцях падіння зафіксовано 2 осередки горіння.
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На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Загалом для гасіння пожеж залучено 18 одиниць техніки та 80 осіб особового складу.
Як повідомляють рятувальники, в результаті дій ворога двоє осіб отримали травми. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.
«О 01.52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02.28 годині — пожежа другого. Наразі, ліквідація пожежі триває», - йдеться у повідомленні.
Близько о 5 годині ранку 14 травня місто було вдруге атаковано ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих.