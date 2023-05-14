Спасатели показали последствия ракетных ударов рф по Тернополю

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КИЕВ. 14 мая. УНН. 13 мая вечером российские террористы нанесли ракетный удар по городу Тернополь. Предварительно произошло попадание обломков крылатой ракеты в складские помещения, что привело к пожару, сообщает пресс-служба ГСЧС Тернопольской области, пишет УНН

В местах падения зафиксировано 2 очага горения.

Детали 

На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС. В общей сложности для тушения пожаров привлечены 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

Как сообщают спасатели, в результате действий врага два человека получили травмы. Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.

«В 01.52 часов локализован пожар в первом очаге, а в 02.28 часов — во втором. Пока ликвидация пожара продолжается», - говорится в сообщении.

Около 5 часов утра 14 мая город был второй раз атакован врагом. В результате взрывов, вероятно, от обломков ракеты, были повреждены гражданские здания и автомобили. Пока нет информации о пострадавших.

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