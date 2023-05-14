Враг наносит удары по селу неподалеку от Запорожья: есть раненая

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«В Новояковлевке ударом вдребезги разрушен дом, в котором пострадала 48-летняя женщина. Она уже доставлена в медицинское учреждение. Кроме того, загорелся сельский магазин, повреждены жилые дома», - сообщил Малашко.

Он добавил, что обстрел до сих пор продолжается. Информация о последствиях уточняется.

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