Враг наносит удары по селу неподалеку от Запорожья: есть раненая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. С утра вражеская артиллерия атакует село Новояковлевка Запорожского района. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
«В Новояковлевке ударом вдребезги разрушен дом, в котором пострадала 48-летняя женщина. Она уже доставлена в медицинское учреждение. Кроме того, загорелся сельский магазин, повреждены жилые дома», - сообщил Малашко.
Он добавил, что обстрел до сих пор продолжается. Информация о последствиях уточняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Херсонщине взорвался недетонированный российский снаряд: погибло 5 человек