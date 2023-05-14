Враг наносит удары по селу неподалеку от Запорожья: есть раненая

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13 марта, 19:26 • 79033 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118152 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113052 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 112585 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104841 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100448 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111830 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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КИЕВ. 14 мая. УНН. С утра вражеская артиллерия атакует село Новояковлевка Запорожского района. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

«В Новояковлевке ударом вдребезги разрушен дом, в котором пострадала 48-летняя женщина. Она уже доставлена в медицинское учреждение. Кроме того, загорелся сельский магазин, повреждены жилые дома», - сообщил Малашко.

Он добавил, что обстрел до сих пор продолжается. Информация о последствиях уточняется.

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