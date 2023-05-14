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Обстріл Запоріжчини: в лікарні помер 24-річний хлопець

Обстріл Запоріжчини: в лікарні помер 24-річний хлопець

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. 24-річний хлопець помер у лікарні після сьогоднішнього обстрілу Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

"Трагічний день дня Приморського та всієї Запорізької області.

В результаті ворожих обстрілів постраждало 6 місцевих жителів, серед них малолітня дитина. 24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні.

30-річний чоловік досі у важкому стані. Троє, у тому числі дитина - середньої важкості. Одному постраждалому надали допомогу амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначалося, що вдень окупанти обстріляли Запорізьку область. В Гуляйполі удар прийшовся поруч з медичним закладом. Є руйнування.

В результаті атаки по Приморському є постраждалі. Під час прямого влучання у будинок 30-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми. Ще троє отримали поранення, серед них 7-річна дівчинка. Всі постраждалі були оперативно доставлені у медичні заклади обласного центру.

Нагадаємо

Юрій Малашко повідомляв, що з ранку ворожа артилерія атакувала село Новояковлевка Запорізького району.

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