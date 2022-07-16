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Обстрел Винницы: советник министра МВД Антон Геращенко назвал убийцу 24 человек

Обстрел Винницы: советник министра МВД Антон Геращенко назвал убийцу 24 человек

Киев • УНН

 • 516876 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Советник министра МВД Антон Геращенко опубликовал в Telegram имя российского преступника, по приказу которого были произведены пуски ракет 14 июля по Виннице - погибли 24 человека, среди них три ребенка, передает УНН.

Цитата

"Это убийца 4-летней Лизы из Винницы и еще более 20-ти винничан – командир отдельного констанцского ордена ушакова I степени дивизиона подводных лодок черноморского флота, капитан 1 ранга анатолий варочкин. Именно он командует подводной лодкой, из которой отряд путинских убийц выпустил ракеты по мирным жителям Винницы", – написал Геращенко.

Добавим

Спасатели завершили разбор завалов в Виннице, после ракетного удара, нанесенного россией. По состоянию на 16 июля, число погибших в результате российского ракетного удара по центру Винницы 14 июля выросло до 24 человек – еще одна женщина скончалась в больнице.

Украинские Национальные Новости

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