Обстріл Вінниці: радник міністра МВС Антон Геращенко назвав вбивцю 24 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Радник міністра МВС Антон Геращенко опублікував в Telegram ім'я російського злочинця, за наказом якого було здійснено пуски ракет 14 липня по Вінниці - загинуло 24 людини, серед них три дитини, передає УНН.
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"Це вбивця 4-річної Лізи з Вінниці та ще більш ніж 20-ти вінничан – командир окремого констанцського ордену ушакова І ступеня дивізіону підводних човнів чорноморського флоту, капітан 1 рангу анатолій варочкін. Саме він командує підводним човном, з якого загін путінських убивць випустив ракети по мирних жителях Вінниці", - написив Геращенко.
Додамо
Рятувальники завершили розбір завалів у Вінниці, після ракетного удару, нанесеного росією. Станом на 16 липня, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по центру Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб - ще одна жінка померла у лікарні.