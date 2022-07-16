Обстріл Вінниці: радник міністра МВС Антон Геращенко назвав вбивцю 24 людей

Цитата

"Це вбивця 4-річної Лізи з Вінниці та ще більш ніж 20-ти вінничан – командир окремого констанцського ордену ушакова І ступеня дивізіону підводних човнів чорноморського флоту, капітан 1 рангу анатолій варочкін. Саме він командує підводним човном, з якого загін путінських убивць випустив ракети по мирних жителях Вінниці", - написив Геращенко.

Додамо

Рятувальники завершили розбір завалів у Вінниці, після ракетного удару, нанесеного росією. Станом на 16 липня, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по центру Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб - ще одна жінка померла у лікарні.