Обстрел суда в Киеве связывают с давлением на судей

Председатель Голосеевского районного суда города Киева Чередниченко Наталья Петровна и судья Мирошниченко Оксана Владимировна сообщили Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины о выстрелах и повреждения здания суда в результате неправомерных действий неустановленных лицах и прислали официальное сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия.

Судья Мирошниченко отмечает, что выстрелы в том числе были осуществлены в окно ее служебного кабинета.

Она также считает, что в связи с окончанием с июня 2018 года пятилетнего срока ее полномочий как судьи она не отправляет правосудие, однако считает указанное событие давлением на судей Голосеевского районного суда города Киева.

Данное событие внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

Напомним, вчера, 12 марта, ночью неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда Киева.



