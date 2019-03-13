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Обстрел суда в Киеве связывают с давлением на судей

Обстрел суда в Киеве связывают с давлением на судей

Киев  •  УНН

 • 10482 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Обстрел Голосеевского районного суда города Киева связывают с давлением на судей суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на судебную власть Украины.

Председатель Голосеевского районного суда города Киева Чередниченко Наталья Петровна и судья Мирошниченко Оксана Владимировна сообщили Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру Украины о выстрелах и повреждения здания суда в результате неправомерных действий неустановленных лицах и прислали официальное сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия.

Судья Мирошниченко отмечает, что выстрелы в том числе были осуществлены в окно ее служебного кабинета.

Она также считает, что в связи с окончанием с июня 2018 года пятилетнего срока ее полномочий как судьи она не отправляет правосудие, однако считает указанное событие давлением на судей Голосеевского районного суда города Киева.

Данное событие внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

Напомним, вчера, 12 марта, ночью неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда Киева.

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