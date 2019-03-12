У столиці обстріляли будівлю суду

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні вночі невідомі обстріляли будівлю Голосіївського районного суду Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Оглянувши службові кабінети, фасад будівлі та прилеглу територію, правоохоронці вилучили гільзи, які будуть відправлені на експертизу. Наразі поліція продовжує працювати на місці для з’ясування всіх обставин правопорушення, проводиться опитування ймовірних свідків та вивчаються записи із камер відеоспостереження для встановлення та затримання особи, причетної до вказаного злочину”, — йдеться у повідомленні.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У результаті пошкоджено фасад і вікна приміщення.

У поліції зазначають, що жертв та травмованих немає.

Нагадаємо, протягом 21 лютого до поліції Києва поступало два повідомлення про замінування приміщень судів.

Українські Національні Новини

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