В столице обстреляли здание суда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня ночью неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Осмотрев служебные кабинеты, фасад здания и прилегающую территорию, правоохранители изъяли гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. В настоящее время полиция продолжает работать на месте для выяснения всех обстоятельств правонарушения, проводится опрос возможных свидетелей и изучаются записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания лица, причастного к указанному преступлению", - говорится в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В результате поврежден фасад и окна помещения.
В полиции отмечают, что жертв и травмированных нет.
Напомним, в течение 21 февраля в полиции Киева поступало два сообщения о заминировании помещений судов.