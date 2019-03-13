Обстріл суду у Києві пов’язують з тиском на суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Обстріл Голосіївського районного суду міста Києва пов’язують з тиском на суддів суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на судову владу України.
Голова Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталія Петрівна та суддя Мирошниченко Оксана Володимирівна повідомили Вищу раду правосуддя та Генеральну прокуратуру України про постріли та пошкодження приміщення суду внаслідок неправомірних дій невстановлених осіб та надіслали офіційне повідомлення про втручання у здійснення правосуддя.
Суддя Мирошниченко зазначає, що постріли у тому числі були здійснені у вікно її службового кабінету.
Вона також вважає, що у зв’язку із закінченням з червня 2018 року п’ятирічного терміну її повноважень як судді вона не відправляє правосуддя, однак вважає вказану подію тиском на суддів Голосіївського районного суду міста Києва.
Дана подія внесена до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддею фактів та ухвалено відповідне рішення.
Нагадаємо, вчора, 12 березня, вночі невідомі обстріляли будівлю Голосіївського районного суду Києва.