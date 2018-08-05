Обстрел сектора Газа: есть пострадавшие

Как сообщают очевидцы, авиаударам подверглись районы, откуда палестинская молодежь якобы запускала горящие воздушные змеи и гелиевые шары в сторону Израиля.

Тель-Авив утверждает, что палестинские демонстранты запускают воздушных змеев и гелиевые шары в сторону еврейских поселений на границе с Газой, что стало причиной пожаров в регионе.

Напомним, 23 июля израильские военные застрелили палестинского подростка.



Напомним, ВВС Израиля атаковали в воскресенье, 22 июля, в секторе Газа палестинских радикалов, запускавших воздушные шары с прикрепленными горящими предметами в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.