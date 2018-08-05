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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 21492 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Обстрел сектора Газа: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В результате обстрела ВВС Израиля по поселку Бейт-Лахия в секторе Газа пострадали два палестинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Как сообщают очевидцы, авиаударам подверглись районы, откуда палестинская молодежь якобы запускала горящие воздушные змеи и гелиевые шары в сторону Израиля.

Тель-Авив утверждает, что палестинские демонстранты запускают воздушных змеев и гелиевые шары в сторону еврейских поселений на границе с Газой, что стало причиной пожаров в регионе.

Напомним, 23 июля израильские военные застрелили палестинского подростка.

Напомним, ВВС Израиля атаковали в воскресенье, 22 июля, в секторе Газа палестинских радикалов, запускавших воздушные шары с прикрепленными горящими предметами в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.

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