Обстрел Новолуганского: более 100 зданий повреждено
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Зафиксировано более 100 зданий в Новолуганском Донецкой области, которые были повреждены в результате обстрела с "Градов" со стороны боевиков. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Нацполиции Донецкой области, передает УНН.
"Группы фиксации полиции документировали каждое разрушение, и по состоянию на 18 часов уже выявлено более 100 зданий, которые были повреждены во время вчерашнего обстрела", - написала она.
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Шиман также сообщила, что в течение всего дня полицейские помогали жителям латать окна, выбитые враждебными "градами", и убирать груды шифера и бетона.
"В населенном пункте продолжает работу полицейский штаб, работает также штаб обогрева спасателей, дежурят бригады медиков", - отметила спикер полиции Донбасса.
Также, по ее словам, свет восстановлено частично, работа коммунальных служб продолжается.
Напомним, после обстрела боевиками Новолуганского в населенном пункте повреждены 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт.