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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76955 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90902 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93466 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110582 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105019 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

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Обстрел Новолуганского: более 100 зданий повреждено

Обстрел Новолуганского: более 100 зданий повреждено

Киев  •  УНН

 • 15836 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Зафиксировано более 100 зданий в Новолуганском Донецкой области, которые были повреждены в результате обстрела с "Градов" со стороны боевиков. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Нацполиции Донецкой области, передает УНН.

"Группы фиксации полиции документировали каждое разрушение, и по состоянию на 18 часов уже выявлено более 100 зданий, которые были повреждены во время вчерашнего обстрела", - написала она.

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Шиман также сообщила, что в течение всего дня полицейские помогали жителям латать окна, выбитые враждебными "градами", и убирать груды шифера и бетона.

"В населенном пункте продолжает работу полицейский штаб, работает также штаб обогрева спасателей, дежурят бригады медиков", - отметила спикер полиции Донбасса.

Также, по ее словам, свет восстановлено частично, работа коммунальных служб продолжается.

Напомним, после обстрела боевиками Новолуганского в населенном пункте повреждены 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт.

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