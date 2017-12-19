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Обстріл Новолуганського: понад 100 будівель пошкоджено

Обстріл Новолуганського: понад 100 будівель пошкоджено

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Зафіксовано понад 100 будівель у Новолуганському Донеччини, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу з “Градів” з боку бойовиків. Про це написала на своїй сторінці у Facebook речник Нацполіції Донецької області, передає УНН.

“Групи фіксації поліції документували кожне руйнування, і станом на 18 годину вже виявлено понад 100 будівель, які було пошкоджено під час вчорашнього обстрілу”, — написала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жебрівський уточнив інформацію про пошкодження в Новолуганську

Шиман також повідомила, що протягом всього дня поліцейські допомагали мешканцям латати вікна, вибиті ворожими “градами”, та прибирати груди шиферу та бетону.

“У населеному пункті продовжує роботу поліцейський штаб, працює також штаб обігріву рятувальників, чергують бригади медиків”, — зазначила речниця поліції Донеччини.

Також, з її слів, світло відновлено частково, робота комунальних служб триває.

Нагадаємо, після обстрілу бойовиками Новолуганського в населеному пункті пошкоджені 50 будинків, 9 багатоповерхових будинків, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа та фельдшерсько-акушерний пункт.

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