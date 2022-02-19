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Обстрел нардепов и журналистов на Донбассе: появилось видео

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Появилось видео с Донбасса, где обстреляли украинских народных депутатов и иностранных журналистов. На видео слышны взрывы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

Детали

На кадрах можно увидеть, как председатель депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Давид Арахамия и другие парламентарии находятся в укрытии. В то же время можно услышать взрывы.

Как сообщил народный депутат Виталий Безгин, все - целы.

В то же время заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что обстрел произошел вблизи Новолуганского.

"Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов, только что подпавших под минометный обстрел на позиции 30 бригады. В районе пгт Новолуганское. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину", - написал Геращенко.

Добавим

Стало известно, что на одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел.

Как сообщал УНН, в район Операции Объединенных сил прибыла группа чиновников, народных депутатов, несколько десятков представителей ведущих мировых и украинских СМИ.

Среди них, в частности, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, председатель депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Давид Арахамия, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

По поручению Президента Украины, чиновники побывают на линии соприкосновения, прежде всего, в тех местах, которые в последние потерпели циничных обстрелов российских оккупационных войск.

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