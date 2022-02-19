Українські нардепи та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram, передає УНН.
Цитата
“На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття”, — написала Палійчук.
Додамо
Як повідомляв УНН, у район Операції Об’єднаних сил прибула група урядовців, народних депутатів, кілька десятків представників провідних світових та українських ЗМІ.
Серед них, зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов, віцепрем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, голова депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Давид Арахамія, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.
За дорученням Президента України, посадовці побувають на лінії зіткнення, передусім, у тих місцях, які останніми зазнали цинічних обстрілів російських окупаційних військ.
Контекст
18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики “ДНР” і “ЛНР” оголосили про початок “масової евакуації” населення в Росію.
За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито “найближчим часом накаже військовим перейти в наступ”.
Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.
Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що “вибух” в Донецьку — це свідома провокація бойовиків.
Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.