Украинские нардепы и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.
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“На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытия”, — написала Палийчук.
Добавим
Как сообщал УНН, в район Операции Объединенных сил прибыла группа чиновников, народных депутатов, несколько десятков представителей ведущих мировых и украинских СМИ.
Среди них, в частности, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, председатель депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Давид Арахамия, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.
По поручению Президента Украины, чиновники побывают на линии соприкосновения, прежде всего, в тех местах, которые в последние потерпели циничных обстрелов российских оккупационных войск.
Контекст
18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.
По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".
Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.
Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.
Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.
Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.
Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.