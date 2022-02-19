Обстріл нардепів та журналістів на Донбасі: з'явилося відео
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. З'явилось відео із Донбасу, де обстріляли українських народних депутатів та іноземних журналістів. На відео чути вибухи, передає УНН із посиланням на речницю "Слуги народу".
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На кадрах можна побачити, як голова депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Давид Арахамія та інші парламентарі перебувають в укритті. У той же час можна почути вибухи.
Як повідомив народний депутат Віталій Безгін, усі - цілі.
У той же час заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що обстріл стався поблизу Новолуганського.
"Міністр Внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів, щойно підпали під міноментний обстріл на позиції 30 Бригади. У районі смт Новолуганського. Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися хто справді готується до наступу на мирну Україну", - написав Геращенко.
Додамо
Стало відомо, що на одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл.
Як повідомляв УНН, у район Операції Об’єднаних сил прибула група урядовців, народних депутатів, кілька десятків представників провідних світових та українських ЗМІ.
Серед них, зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов, віцепрем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, голова депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Давид Арахамія, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.
За дорученням Президента України, посадовці побувають на лінії зіткнення, передусім, у тих місцях, які останніми зазнали цинічних обстрілів російських окупаційних військ.