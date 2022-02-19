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Обстріл нардепів та журналістів на Донбасі: з'явилося відео

Обстріл нардепів та журналістів на Донбасі: з'явилося відео

Київ • УНН

 • 26938 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. З'явилось відео із Донбасу, де обстріляли українських народних депутатів та іноземних журналістів. На відео чути вибухи, передає УНН із посиланням на речницю "Слуги народу".

Деталі

На кадрах можна побачити, як голова депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Давид Арахамія та інші парламентарі перебувають в укритті. У той же час можна почути вибухи.

Як повідомив народний депутат Віталій Безгін, усі - цілі.

У той же час заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що обстріл стався поблизу Новолуганського.

"Міністр Внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів, щойно підпали під міноментний обстріл на позиції 30 Бригади. У районі смт Новолуганського. Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися хто справді готується до наступу на мирну Україну", - написав Геращенко.

Додамо

Стало відомо, що на одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл.

Як повідомляв УНН, у район Операції Об’єднаних сил прибула група урядовців, народних депутатів, кілька десятків представників провідних світових та українських ЗМІ.

Серед них, зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов, віцепрем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, голова депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Давид Арахамія, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

За дорученням Президента України, посадовці побувають на лінії зіткнення, передусім, у тих місцях, які останніми зазнали цинічних обстрілів російських окупаційних військ.

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