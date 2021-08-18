Обстрел в Луганской области: прокуратура возбудила уголовное дело за нарушение законов войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Прокуратура Луганской области начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны во время обстрела Золотого-4, в результате которого ранения получила местная жительница. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Луганскую областную прокуратуру.
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"Прокурорами управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По материалам следствия, 17 августа 2021 года около 20:00 незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ осуществили минометный обстрел жилых улиц Золотого-4 Северодонецкого района Луганской области.
Вследствие открытия огня по гражданскому населению пострадала 48-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.
На месте происшествия следственная группа задокументировала факты обстрела, обнаружено и изъято части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82 мм. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Напомним
За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья его удовлетворительное.