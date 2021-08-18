Обстріл на Луганщині: прокуратура відкрила кримінальну справу за порушення законів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни під час обстрілу Золотого-4, внаслідок якого поранення отримала місцева жителька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Луганську обласну прокуратуру.
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“Прокурорами управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
За матеріалами слідства, 17 серпня 2021 року близько 20:00 незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 Сєвєродонецького району Луганщини.
Внаслідок відкриття вогню по цивільному населенню постраждала 48-річна місцева мешканка. Її госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи.
На місці події слідча група задокументувала факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномета калібру 82 мм. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 17 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я його задовільний.