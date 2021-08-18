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Обстріл на Луганщині: прокуратура відкрила кримінальну справу за порушення законів війни

Обстріл на Луганщині: прокуратура відкрила кримінальну справу за порушення законів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прокуратура Луганської області розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни під час обстрілу Золотого-4, внаслідок якого поранення отримала місцева жителька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Луганську обласну прокуратуру.

Цитата

“Прокурорами управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За матеріалами слідства, 17 серпня 2021 року близько 20:00 незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4 Сєвєродонецького району Луганщини.

Внаслідок відкриття вогню по цивільному населенню постраждала 48-річна місцева мешканка. Її госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи.

На місці події слідча група задокументувала факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномета калібру 82 мм. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 17 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я його задовільний.

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