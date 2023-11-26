Обстрелы Донетчины: погибли двое мирных жителей

За минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли двое мирных жителей. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщает донецкая ОВА, пишет УНН.

За 25 ноября россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Воскресенке. Еще 1 человек в области получил ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи. Говорится в сообщении ОВА.

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