Обстрелы Донетчины: погибли двое мирных жителей
Киев • УНН
Двое мирных жителей погибли и еще один получил ранения вследствие обстрелов армией рф Донецкой области.
За минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли двое мирных жителей. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщает донецкая ОВА, пишет УНН.
За 25 ноября россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Воскресенке. Еще 1 человек в области получил ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи. Говорится в сообщении ОВА.
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Обстрелы Донетчины: погибли двое мирных жителей
Двое мирных жителей погибли и еще один получил ранения вследствие обстрелов армией рф Донецкой области.
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