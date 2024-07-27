В результате российского удара из РСЗО ударил по центру города Глухов, в Сумской области, умер 14-летний мальчик. Ранены по меньшей мере 12 гражданских лиц. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В г. Глухов на Сумщине погиб 14-летний мальчик, еще 12 человек ранены в результате вражеского удара из РСЗО ударил по центру города.

По данным следствия, 27 июля 2024 года около 12:40 враг из реактивной системы залпового огня ударил по центру г. Глухов Шосткинского района.

По данным прокуроров в результате обстрела были ранены 13 человек, но через некоторое время 14-летний мальчик умер в больнице.

Повреждения получили многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

Армія рф вдарила по центру Глухова на Сумщині: є поранені та руйнування