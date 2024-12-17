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Обстрел рф Купянска: раненый мужчина умер по дороге в больницу

Обстрел рф Купянска: раненый мужчина умер по дороге в больницу

Киев  •  УНН

 • 3369 просмотра

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Во время российского обстрела Купянска раненый мужчина умер по дороге в больницу, стал второй жертвой атаки. В результате удара из РСЗО повреждены 15 домов, ночью состоялся повторный обстрел.

Уже известно о двух погибших в результате российского обстрела жилого сектора Купянска в понедельник вечером. Травмированный мужчина, умер по дороге в медучреждение.  Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

К сожалению, гражданский мужчина, который был ранен во время вражеского обстрела, умер по дороге в больницу

- сообщил Синегубов.

Из-за обстрела из РСЗО в городе повреждены 15 домов. 

Дополнение

По данным главы ОВА, ночью россияне повторно обстреляли  Купянск. На территории лечебного учреждения горела разрушенная хозяйственная постройка. 

Напомним  

В понедельник вечером оккупанты ударили по городу Купянск, попали по  жилому сектору, повреждены жилые дома. Ранее было известно об одном погибшем. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война