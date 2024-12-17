Обстрел рф Купянска: раненый мужчина умер по дороге в больницу
Киев • УНН
Во время российского обстрела Купянска раненый мужчина умер по дороге в больницу, стал второй жертвой атаки. В результате удара из РСЗО повреждены 15 домов, ночью состоялся повторный обстрел.
Уже известно о двух погибших в результате российского обстрела жилого сектора Купянска в понедельник вечером. Травмированный мужчина, умер по дороге в медучреждение. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
К сожалению, гражданский мужчина, который был ранен во время вражеского обстрела, умер по дороге в больницу
Из-за обстрела из РСЗО в городе повреждены 15 домов.
Дополнение
По данным главы ОВА, ночью россияне повторно обстреляли Купянск. На территории лечебного учреждения горела разрушенная хозяйственная постройка.
Напомним
В понедельник вечером оккупанты ударили по городу Купянск, попали по жилому сектору, повреждены жилые дома. Ранее было известно об одном погибшем.