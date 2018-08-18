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Обслуживающая мост в Генуе компания обязалась его восстановить

Киев • УНН

 • 9573 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Компания Autostrade per l’Italia, которая обслуживает мост Моранди близ Генуи, в результате обрушения которого, по последним данным, погибли 43 человека, взяла на себя обязательства восстановить его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Обслуживающая мост в Генуе компания обязалась его восстановить

Согласно его данным, фирма выделила около 500 млн евро на устранение последствий обрушения. По словам главы компании Джованни Кастеллуччи, новый мост будет возведен с использованием этих средств.

Кастеллуччи также выразил соболезнования семьям погибших. Как сообщает телеканал Sky News, отвечая на вопрос о том, готов ли он взять на себя ответственность за случившееся и принести извинения в связи с трагедией, глава фирмы ответил, что “извинения и ответственность, конечно, взаимосвязаны” . “Вы приносите извинения, если чувствуете ответственность”, — заявил Кастеллуччи. По его словам, “техническая ситуация настолько сложной, что только система правосудия сможет понять, что произошло”.

Напомним, 14 августа в Генуе (область Лигурия) обрушился пролет моста Моранди. В результате ЧП погибли 43 человека. Около пяти человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Глава правительства Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации в год в этой обрушением моста. На ликвидацию последствий катастрофы выделили 5 млн евро.

Как ранее повидмоляв УНН, правительство Италии в четверг открыл расследование в отношении компании Autostrade per l’Italia, которая обслуживает городов Моранди у Генуи.

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