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Обслуговуюча міст у Генуї компанія зобов'язалася його відновити

Київ • УНН

 • 9573 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Компанія Autostrade per l’Italia, яка обслуговує міст Моранді біля Генуї, у результаті обвалення якого, за останніми даними, загинули 43 людини, взяла на себе зобов’язання відновити його. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.

Обслуговуюча міст у Генуї компанія зобов'язалася його відновити

За його даними, фірма виділила близько 500 млн євро на усунення наслідків обвалення. За словами глави компанії Джованні Кастеллуччі, новий міст буде зведений з використанням цих коштів.

Кастеллуччі також висловив співчуття родинам загиблих. Як повідомляє телеканал Sky News, відповідаючи на питання про те, чи готовий він взяти на себе відповідальність за те, що сталося і принести вибачення в зв’язку з трагедією, глава фірми відповів, що “вибачення і відповідальність, звичайно, взаємопов’язані”. “Ви приносите вибачення, якщо відчуваєте відповідальність”, — заявив Кастеллуччі. За його словами, “технічна ситуація є настільки складною, що тільки система правосуддя зможе зрозуміти, що сталося”.

Нагадаємо, 14 серпня в Генуї (область Лігурія) обрушився проліт мосту Моранді. В результаті НП загинули 43 людини. Близько п’яти чоловік до цих пір вважаються зниклими без вести.

Глава уряду Італії Джузеппе Конте ввів у Лігурії режим надзвичайної ситуації на рік у зв’язку з обваленням моста. На ліквідацію наслідків катастрофи виділили 5 млн євро.

Як раніше повідмоляв УНН, уряд Італії у четвер відкрив розслідування відносно компанії Autostrade per l’Italia, яка обслуговує міст Моранді біля Генуї.

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