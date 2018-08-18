Обслуговуюча міст у Генуї компанія зобов'язалася його відновити
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Компанія Autostrade per l’Italia, яка обслуговує міст Моранді біля Генуї, у результаті обвалення якого, за останніми даними, загинули 43 людини, взяла на себе зобов’язання відновити його. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.
За його даними, фірма виділила близько 500 млн євро на усунення наслідків обвалення. За словами глави компанії Джованні Кастеллуччі, новий міст буде зведений з використанням цих коштів.
Кастеллуччі також висловив співчуття родинам загиблих. Як повідомляє телеканал Sky News, відповідаючи на питання про те, чи готовий він взяти на себе відповідальність за те, що сталося і принести вибачення в зв’язку з трагедією, глава фірми відповів, що “вибачення і відповідальність, звичайно, взаємопов’язані”. “Ви приносите вибачення, якщо відчуваєте відповідальність”, — заявив Кастеллуччі. За його словами, “технічна ситуація є настільки складною, що тільки система правосуддя зможе зрозуміти, що сталося”.
Нагадаємо, 14 серпня в Генуї (область Лігурія) обрушився проліт мосту Моранді. В результаті НП загинули 43 людини. Близько п’яти чоловік до цих пір вважаються зниклими без вести.
Глава уряду Італії Джузеппе Конте ввів у Лігурії режим надзвичайної ситуації на рік у зв’язку з обваленням моста. На ліквідацію наслідків катастрофи виділили 5 млн євро.
Як раніше повідмоляв УНН, уряд Італії у четвер відкрив розслідування відносно компанії Autostrade per l’Italia, яка обслуговує міст Моранді біля Генуї.