Обыски у крымскотатарских предпринимателей: задержанных вывезли из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Задержанных крымских татар во время вчерашних массовых обысков вывезли из территории оккупированного Крыма. Об этом в своем Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"Сейчас Ресуль Велиляев и Али Бариев пребывают под круглосуточным контролем карателей, хотя их статус еще не обозначен. Они не арестованы и официально не задержаны, но их вывезли из Крыма. Понимаю, что в их отношении именно сейчас осуществляется беспрецедентное давление. Чем все это закончится, узнаем скоро", - сообщил Чубаров.
Напомним, по результатам обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали двух человек. ФСБ провели массовые обыски у крымскотатарских предпринимателей в городе Белогородка.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что виновные в незаконных обысках и преследованиях крымских татар и украинцев в аннексированом Крыму предстанут перед судом в международных инстанциях.