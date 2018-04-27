Обыски у крымскотатарских предпринимателей: задержанных вывезли из Крыма

"Сейчас Ресуль Велиляев и Али Бариев пребывают под круглосуточным контролем карателей, хотя их статус еще не обозначен. Они не арестованы и официально не задержаны, но их вывезли из Крыма. Понимаю, что в их отношении именно сейчас осуществляется беспрецедентное давление. Чем все это закончится, узнаем скоро", - сообщил Чубаров.

Напомним, по результатам обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали двух человек. ФСБ провели массовые обыски у крымскотатарских предпринимателей в городе Белогородка.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что виновные в незаконных обысках и преследованиях крымских татар и украинцев в аннексированом Крыму предстанут перед судом в международных инстанциях.