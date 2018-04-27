Обшуки у кримськотатарських підприємців: затриманих вивезли з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Затриманих кримських татар під час вчорашніх масових обшуків вивезли з території окупованого Криму. Про це у своєму Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Зараз Ресуль Веліляєв і Алі Барієв перебувають під цілодобовим контролем карателів, хоча їх статус ще не визначений. Вони не арештовані і офіційно не затримані, але їх вивезли з Криму. Розумію, що в їх відношенні саме зараз здійснюється безпрецедентний тиск. Чим все це закінчиться, дізнаємося скоро", - повідомив Чубаров.
Нагадаємо, за результатами обшуків в будинках кримських татар в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали двох осіб. ФСБ провели масові обшуки у кримськотатарських підприємців в місті Білогородка.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що винні в незаконних обшуках і переслідуваннях кримських татар і українців в анексованому Криму постануть перед судом в міжнародних інстанціях.