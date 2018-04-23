Обыски на "Мотор Сичи": подозрение в шпионаже и подготовке к диверсии

"Проходят обыски в рамках статей 113, 114 УК Украины - по факту подготовки к диверсии и шпионажа", - сказали в СБУ.

Напомним, сотрудники СБУ проводят обыски в ПАО "Мотор Сич".

ГПУ и СБУ расследуют уголовные производства в отношении "Мотор Сичи". По словам Генпрокурора Юрия Луценко, одно из них ведет СБУ - относительно того, что "большая часть акций, которые были гораздо раньше выведены на оффшорные компании, собственность была передана не в установленном законодательством порядке".