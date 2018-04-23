Обшуки на "Мотор Січі": підозра у шпигунстві та підготовці до диверсії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в ПАТ "Мотор Січ" у Запоріжжі за підозрою у шпигунстві та підготовки до диверсії. Про це УНН повідомили в СБУ.
"Проходять обшуки в рамках статей 113, 114 ККУ - за фактом підготовки до диверсії та шпигунства", - сказали в СБУ.
Нагадаємо, співробітники СБУ проводять обшуки в ПАТ "Мотор Січ".
ГПУ і СБУ розслідують кримінальні провадження щодо "Мотор Січі". Зі слів Генпрокурора Юрія Луценка, одне з них веде СБУ - щодо того, що "велика частка акцій, які були набагато раніше виведені на офшорні компанії, власність була передана не в установленому законодавством порядку".