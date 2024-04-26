Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Общие убытки, нанесенные ЧАЭС за время оккупации, достигают 3 млрд гривен. В эту сумму учтены расходы на разминирование территории вокруг ЧАЭС, которую занимали оккупанты. Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Общие убытки Чернобыльской зоне отчуждения в результате оккупации составляют 3 млрд грн. В том числе министерство считает средства, необходимые для разминирования территории ЧАЭС.

В первые дни после деоккупации станции мы начали инвентаризацию станции для выяснения нанесенного оккупантами ущерба, который включал разрушенную технику, украденное или уничтоженное оборудование. Общие убытки составляют почти 3 млрд гривен. Это огромная сумма, учитывая что рашисты находились на ЧАЭС только месяц. Эти средства нужны и на разминирование территории, поскольку большая часть зоны на сегодня все еще заминирована - сказал он.

Министр добавил, что для частичного финансирования работ по восстановлению станции Украина подписала соглашение с ЕБРР, к тому же многие страны из числа международных партнеров Украины согласились на создание специального счета. На сегодня на счету аккумулировано 14 млн долларов, которые собраны от 19 стран-вкладчиков. Крупнейшими донорами являются США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Норвегия. При этом вклад Норвегии второй по размерам после ЕС. Использовать эти средства Украина сможет после ратификации соглашения парламентом.

По словам министра за счет средств фонда будет восстановлено утраченное оборудование, улучшены условия для сотрудников, приобретена противопожарная техника и системы предотвращения лесных пожаров, чтобы предотвратить нанесение вреда экосистеме.

Напомним

В Офисе Генпрокурора Украины рассказали, что во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции россияне похитили и уничтожили имущества на сумму более 1 миллиарда гривен.

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