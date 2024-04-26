Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  79192 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  108661 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  111006 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  106177 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  73587 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  74362 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152891 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167784 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172242 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151348 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Общая сумма ущерба, нанесенного Чернобыльской АЭС за время российской оккупации, достигает 3 миллиардов гривен, включая расходы на разминирование территории вокруг станции.

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Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Полиция США, вероятно, применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих студентов Университета Эмори в Джорджии, которые разбили палаточный лагерь в знак солидарности с Палестиной и против центра подготовки полицейских.

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Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Министры сельского хозяйства ЕС планируют увеличить максимальный размер минимальной государственной помощи до 50 000 евро на одно хозяйство на три года, чтобы поддержать аграрный сектор на фоне продолжающихся рыночных потрясений.

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Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Размер микрогрантов для граждан, которые начинают собственный бизнес в Харькове и Харьковской области, будет увеличен вдвое - до 500 000 гривен на одного человека.

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Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Украина имеет потенциал для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, формирует новые бригады для укрепления позиций, но нуждается в поддержке оружием и заказами для наполнения оборонного потенциала, поскольку лучшие солдаты не могут изменить ситуацию на поле боя без оружия.

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Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают устанавливать последствия российской оккупации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения, исследуя примененное оружие, загрязнение окружающей среды и нанесенный ущерб.

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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

На этой неделе США отправляют оружие и оборудование в Украину, чтобы помочь ей защититься от российских бомбардировок.

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США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден

Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Центральная аналитическая лаборатория на Чернобыльской АЭС, которая была разграблена российскими войсками во время оккупации, уже восстановлена на 40% с помощью международных партнеров.

Общество •   •  10350 просмотра
Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

GSC Game World выпустила новый трейлер с украинским дубляжом долгожданной игры S. T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, демонстрирующий Припять и Чернобыльскую атомную электростанцию.

Технологии •   •  7977 просмотра
Впервые с украинским дубляжом: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Парламент на ближайшем заседании рассмотрит заявление от Сольского об отставке - Стефанчук

Верховная Рада рассмотрит отставку Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины на следующем заседании.

политика •   •  8220 просмотра
Парламент на ближайшем заседании рассмотрит заявление от Сольского об отставке - Стефанчук