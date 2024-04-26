Поврежденная во время оккупации аналитическая лаборатория ЧАЭС восстановлена на 40 процентов - Шевчук

Восстановление Центральной аналитической лаборатории, которую российские военные разграбили во время оккупации, продолжается при участии международных партнеров Украины. Об этом заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, одной из новых функций Агентства стало восстановление объектов Чернобыльской АЭС после оккупации. Украина проводит эту работу в сотрудничестве с международными партнерами - МАГАТЭ, Еврокомиссией, Департаментом энергетики США и др.

Он добавил, что достаточно быстро удалось восстановить ключевые направления работы, в том числе систему радиационного мониторинга и невынесения радионуклидов за пределы зоны отчуждения и продолжаем восстанавливать материальную базу, которая была украдена или разрушена. В частности, ведутся работы по восстановлению уникальной Центральной аналитической лаборатории.

Была повреждена, но не разрушена Центральная аналитическая лаборатория. Ее реально восстановить. Полтора года назад был утвержден вместе с Еврокомиссией план восстановления, найден ресурс для этого. Сейчас лаборатория восстановлена на 40 процентов, в том числе поставлены новые компьютеры с новым программным обеспечением - сказал он.

Напомним

Во время оккупации российские военные разграбили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в городе Чернобыль стоимостью 6 миллионов евро. Лаборатория выполняла стратегические функции. В частности, предоставляла услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.

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