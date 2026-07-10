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ОБСЕ признала милитаризацию украинских детей россией преступлением против человечности

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Экспертная миссия ОБСЕ признала системную российскую милитаризацию украинских детей преступлением против человечности. Идентифицировано более 20 тысяч депортированных или принудительно перемещенных детей.

ОБСЕ признала милитаризацию украинских детей россией преступлением против человечности
Фото: t.me/MinSocUA

Экспертная миссия ОБСЕ по московскому механизму признала российскую милитаризацию украинских детей преступлением против человечности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Детали

В отчете говорится о том, что это не единичные случаи, а санкционированная российскими властями системная государственная политика. По состоянию на сегодня идентифицировано 20 610 депортированных или принудительно перемещенных украинских детей.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что российская федерация отказалась сотрудничать с Миссией экспертов ОБСЕ. Также в отчете говорится о том, что россия:

  • принудительно включает украинских детей на временно оккупированных территориях в российскую образовательную систему;
    • устраняет украинский язык из учебного процесса, заменяет украинские учебники и программы российскими, а украинскую национальную идентичность подает как угрозу;
      • навязывает детям российские государственные символы, пропагандистские нарративы и оправдание войны против Украины - от детского сада до старших классов;
        • через уроки, кадетские классы, молодежные движения, лагеря и военизированные структуры привлекает детей к военизированной подготовке, пропаганде и поддержке войны против Украины;
          • внедряет в школьные программы элементы обращения с оружием, управления беспилотниками, тактической медицины и подготовки к военной службе;
            • готовит украинских парней на временно оккупированных территориях к призыву в вооруженные или вспомогательные формирования государства-оккупанта;
              • принуждает родителей, учителей и детей к участию в этой системе через угрозы, преследования, лишение доступа к образованию, социальным услугам, медицинской помощи и свободе передвижения.

                Такое поведение является очередным подтверждением того, что москва не имеет аргументов для защиты своих действий, а может лишь пытаться скрывать преступления, препятствовать установлению правды и избегать ответственности

                - говорится в сообщении МИД.

                В ведомстве также подчеркнули, что насильственная передача детей из одной национальной группы в другую может также составлять акт геноцида в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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                Евгений Устименко

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