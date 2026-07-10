ОБСЕ признала милитаризацию украинских детей россией преступлением против человечности

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Экспертная миссия ОБСЕ по московскому механизму признала российскую милитаризацию украинских детей преступлением против человечности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Детали

В отчете говорится о том, что это не единичные случаи, а санкционированная российскими властями системная государственная политика. По состоянию на сегодня идентифицировано 20 610 депортированных или принудительно перемещенных украинских детей.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что российская федерация отказалась сотрудничать с Миссией экспертов ОБСЕ. Также в отчете говорится о том, что россия:

принудительно включает украинских детей на временно оккупированных территориях в российскую образовательную систему;

устраняет украинский язык из учебного процесса, заменяет украинские учебники и программы российскими, а украинскую национальную идентичность подает как угрозу;

навязывает детям российские государственные символы, пропагандистские нарративы и оправдание войны против Украины - от детского сада до старших классов;

через уроки, кадетские классы, молодежные движения, лагеря и военизированные структуры привлекает детей к военизированной подготовке, пропаганде и поддержке войны против Украины;

внедряет в школьные программы элементы обращения с оружием, управления беспилотниками, тактической медицины и подготовки к военной службе;

готовит украинских парней на временно оккупированных территориях к призыву в вооруженные или вспомогательные формирования государства-оккупанта;

принуждает родителей, учителей и детей к участию в этой системе через угрозы, преследования, лишение доступа к образованию, социальным услугам, медицинской помощи и свободе передвижения.

Такое поведение является очередным подтверждением того, что москва не имеет аргументов для защиты своих действий, а может лишь пытаться скрывать преступления, препятствовать установлению правды и избегать ответственности - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что насильственная передача детей из одной национальной группы в другую может также составлять акт геноцида в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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